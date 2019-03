Eva Longoria no es la única: Teri Hatcher también quiere un 'revival' de 'Mujeres desesperadas'

Tal y como cuenta el portal Enews, Teri Hatcher visitó este miércoles el programa Loose Women de ITV y habló sobre la posibilidad de que 'Mujeres desesperadas' volviera. "Todos echamos de menos 'Mujeres desesperadas', si alguna vez tuvieras la oportunidad de que volvería, ¿volverías?", le preguntaron a la actriz que dio vida a Susan en la serie de ABC.

"Sería la primera persona en quererlo. Sí, nunca quise que terminara, me encantaron esos personajes", contestó Hatcher antes de admitir que no cree que las posibilidades de un 'revival' sean "muy buenas".

"Sólo por los creadores, quiero decir que no son las mujeres, creo que las mujeres probablemente lo harían", argumentó Hatcher. Más tarde confesó que aunque no está tan en contacto con sus compañeras de reparto, ella está al día de lo que todas están haciendo en sus vidas, como por ejemplo, el embarazo de Eva Longoria: "Estoy muy emocionada de que Eva esté a punto de tener su primer bebé".

Pero Teri Hatcher no fue la única en hablar sobre un posible 'revival' de 'Mujeres desesperadas' después de su final en 2012, la propia Eva Longoria también. La actriz que dio vida a Gabrielle en la serie demostró el pasado mes de diciembre su entusiasmo con la idea de que la ficción volviera.

"¡Me gustaría! Me encanta ese programa. Lo extraño todos los días. Extraño ser Gaby. Extraño estar en el set. Extraño todo sobre eso. Pero nuestro creador (Marc Cherry) ha dicho muchas veces que no lo traería de vuelta. Además, todos estamos muy ocupados. Felicity (Huffman) siempre está haciendo un show ganador de un premio Emmy. Estoy ocupado con mis proyectos. No sé si alguna vez sucederá, pero soy todo para ¡la idea!".