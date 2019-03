Mikolas Josef, representante de República Checa, se recupera y actuará en Eurovisión

El cantante Mikolas Josef, representante de República Checa en Eurovisión 2018, ha emitido un comunicado anunciando que su recuperación está siendo rápida y podrá actuar en las galas de clasificación.

Josef se recupera de su lesión en la espalda que sufrió durante el primer ensayo que hizo en el escenario del Altice Arena la semana pasada, cuando hizo una pirueta.

Momento en el que Mikolas Josef hace un salto mortal en Eurovisión | Eurovision TV

"Vine aquí trayendo esto en mi mochila: positivismo y no miedo. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí y no voy a permitir que nada lo arruine. Actuaré, y aunque habrá pequeños cambios en mi actuación, todos estamos trabajando para que tanto nosotros, como vosotros, tengamos la mejor experiencia en el estadio. A veces, simplemente hay que apretar los dientes y seguir", publicó en sus redes sociales.