Portugal ha visto cómo su tradicional Festival da Canção se ha visto envuelto por la polémica, ya que uno de los grandes favoritos para representar al país anfitrión en Eurovisión 2018, Diogo Piçarra, ha decidido abandonar el concurso.

El cantante y compositor de "Canção do Fim" fue acusado de haber plagiado la canción que había presentado a la preselección de Eurovisión 2018. En concreto, las redes sociales lo acusaron de que su tema se parecía demasiado a "Abre Os Meus Olhos", una canción de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ante esta situación, Piçarra ha tomado la decisión de abandonar el concurso.

"Mi posición sigue estando relacionada con mi música, tengo la conciencia muy tranquila. Todo lo que se ha creado en torno a mi participación, no es música. No quiero dejar de decir el orgullo que podría ser representar a mi país en un concurso como Eurovisión. Pero no tiene sentido ninguno seguir con esta oportunidad", ha asegurado el cantante en las redes sociales.

Además, ha querido dejar claro que ni su vida ni su carrera musical dependen del programa de RTP: "A todos los participantes, espero que salga del 'Festival da Canção' el próximo ganador de Eurovisión 2018, y estaré aquí, como todos los portugueses, aplaudiéndole. Gracias por todo".

Por su parte, la cadena pública portugesa ha querido responder en el O Observador a la salida de Piçarra: "Independientemente de los argumentos y cuestiones sobre el tema, RTP no ha dudado en ningún momento de la integridad del artista, cuya carrera ya habla por si misma". Asimismo, desde la organización del certamen han asegurado que el puesto de Piçarra será ocupado por Susana Travassos y su "Mensageira", quien quedó en la posición octava en la segunda semifinal.

El representante de Portugal para Eurovisión 2018 tendrá que enfrentarse el próximo 12 de mayo a 42 países participantes, entre ellos, Amaia y Alfred, representantes de España. El dúo llevará a Lisboa "Tu canción" un tema compuesto por el ganador de 'El Número 1' (programa de Antena 3), Raúl Gómez.