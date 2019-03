El canal oficial de Eurovisión en YouTube publicó hace unos días un breve vídeo con imágenes en exclusiva de los primeros ensayos de los países participantes, que competirán en las semifinales los días 8 y 10 de mayo para clasificarse y actuar en la gran final del 12 de mayo.

Uno de los ensayos que más atención e interés tuvo fue el de la cantante israelí Netta. La representante de Israel contó con una puesta en escena llena de fuegos artificiales, bailarines con mallas de colores, un fondo dorado y un decorado con gatos chinos de la suerte y un vestuario con inspiración manga.

Su canción tampoco dejó indiferente a nadie cuando se confirmó que sería ella quien representase al país con el tema "Toy", una canción con mensaje feminista que no podrás olvidar por los cloqueos de gallina que se escuchan.

Desde que Israel confirmó a Netta, el videoclip "Toy" se encuentra desde hace dos meses inamovible en la cima de las listas de apuestas como ganadora del certamen, seguida del representante de Noruega, Alexander Rybak, que ya ganó el festival en 2009 y vuelve este año con el tema "That's How You Write a Song".

Mikolas Josef, representante de República Checa con "Lie to me" y Madame Monsieur, representante de Francia con "Mercy", han desbancado a Amaia y Alfred en el Top 10 de favoritos para ganar Eurovisión.

Eurovisión 2018 se celebra este sábado en 12 de mayo en Lisboa. Antes, el martes día 8 y el jueves día 10, el escenario del Altice Arena acogerá las semifinales de las que saldrán 20 finalistas. A ellos se unirán el sábado los cinco países del 'Big Five' (España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) y el anfitrión Portugal, que tienen pase directo a la final.