Las estrellas de 'Big Little Lies' celebran el fin de rodaje con exclusivas imágenes detrás de las cámaras

Las madres más polémicas de Monterrey volvieron a unirse para una rodar una nueva entrega de 'Big Little Lies'. Después del éxito de la primera temporada, los protagonistas de la ficción volvieron a demostrar el buen rollo que hay entre ellos, en el rodaje de la segunda temporada de la serie.

La primera entrega de la ficción dejó cabos sueltos sin resolver que tendrán cabida en la segunda temporada. Como sabemos, (si no has visto la serie deja de leer) las madres más famosas de Monterrey se vieron envueltas en un asesinato para salvarle la vida a Celeste (Nicole Kidman), que sufría continuamente maltrato físico y psicológico por parte de su marido. La muerte de Perry Wright ([[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/objetivotv/temas/alexander_skarsgard-1|||Alexander Skarsgård]]) cerró una intensa y dura primera temporada en la que las protagonistas resolvieron todos sus conflictos, pero, esto podría cambiar de cara a la segunda temporada, ya que como sabéis, la madre de Perry, Mary Louise Wright interpretada por Meryl Streep, aparecerá en las vidas de los habitantes de Monterrey para desatar el caos, buscando respuestas sobre la muerte de su hijo.

Con esta apasionante trama no es para menos que los actores de la ficción se lo hayan pasado genial en el rodaje. Los intérpretes de 'Big Little Lies' han publicado en las redes sociales los mejores momentos del set de rodaje mostrando su felicidad y complicidad con el reparto y el equipo de producción de la serie. Reese Witherspoon (Madeline Martha Mackenzie) ha mostrado en su cuenta oficial de Instagram unos divertidos momentos que ha acompañado de un emotivo mensaje: "Muy agradecida de mi gran familia 'Big Little Lies' en nuestro último día de rodaje de la segunda temporada. Me habéis inspirado, apoyado, me habéis hecho reír y llorar. Habéis hecho que la segunda temporada sea más emocionante que la primera. ¡No puedo esperar a que la veáis! Gracias HBO, y a nuestra increíble directora Andrea Arnold. Mucho amor para mis hermanas, Nicole Kidman, Laura Dern (Renata Klein), Shailene Woodley (JaneChapman), Zoë Kravitz (Bonnie Carlson) y Meryl Streep".

Nicole Kidman también ha querido despedirse de sus compañeros con una sudadera que seguro que más de un fan querrá conseguir, acompañado de este mensaje: "Esto cierra el rodaje de la segunda temporada. Qué hermoso viaje hemos vivido mis cinco hermanas de Monterrey y nuestra apasionada tripulación. Gracias HBO por la increíble oportunidad, y gracias a Andrea Arnold por ser nuestra valiente líder. Por supuesto, gracias a la inigualable Meryl Streep por creer en nosotros. Os quiero a todos".

Laura Dern ha sido otra de las actrices que han querido mostrar su agradecimiento a la directora de la ficción, Andrea Arnold, mostrando una fotografía en la que aparece con una camiseta y el nombre de la cineasta.

Parece que la ficción ha unido al elenco de actores que muestran su buena sintonía dentro y fuera de la serie. De momento tendremos que esperar hasta el año que viene para conocer cómo será la 2º temporada de 'Big Little Lies'.