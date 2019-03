Una estrella de 'Stranger Things' revela cuándo terminará la serie

'Stranger Things' es una de las series más exitosas de los últimos años en Netflix y desde su estreno la ficción cautivó a miles de fans con la historia de este grupo de niños que nos ha robado el corazón.

Hace solo unos días la actriz Millie Bobby Brown publicaba unas emotivas palabras a través de sus redes sociales donde anunciaba que el rodaje de la tercera temporada había terminado. Unas publicaciones que han dado mucho de qué hablar sobre el futuro de la serie.

Pues bien, ahora el actor Gaten Matarazzo, quien en la ficción da vida al entrañable Dustyn, ha concedido una entrevista a 'The Telegraaf' donde ha desvelado cuándo podría llegar el final de 'Stranger Things'.

Unas declaraciones en las que afirma que los creadores de la serie, los hermanos Russo, no quieren dilatar mucho la trama sin que esté justificada: "Su objetivo es hacer lo que necesiten para terminar la historia, he escuchado que el número mágico es o cuatro o cinco. Acabamos de terminar la tercera, y esta no está planeada como final".

Unas palabras que, además, coinciden con declaraciones anteriores de los directores donde apuntaban que creían que la serie no se iba a alargar más allá de la quinta entrega.