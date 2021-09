La estrella de 'Nine Perfect Strangers' que estaba "aterrorizada" por trabajar con Nicole Kidman

Nicole Kidman parece estar viviendo una segunda etapa dorada en su carrera en el mundo de la interpretación. Desde que la actriz se introdujo en el mundo de la televisión, los grandes proyectos no han parado de llegar. Indudablemente brilló de manera espectacular en 'Big Little Lies' o 'The Undoing'.

Pero esto no acaba aquí y junto con Amazon Prime la actriz ha estrenado su nueva serie, 'Nine Perfect Strangers' la miniserie que adapta las novelas de Liane Moriarty. Por el momento ha tenido una fantástica acogida el proyecto y es normal ya que el reparto no podría ser mejor. Aunque según parece, antes de comenzar a rodar la serie Zoe Terakes tenía sus dudas sobre cómo sería trabajar con Nicole Kidman. En la ficción Zoe trabaja para Misha en Tranquillum.

Zoe no pudo evitar el vértigo que puede sentir cuando vas a trabajar con algunas de las grandes estrellas de Hollywood y afirmaba que estaba "aterrado" y añade: "Algunos de mis actores favoritos están en el reparto de la serie y realmente no sabía muy cómo manejar esta situación".

Además, en esta entrevista en Who, Zoe continúa diciendo: "Sentía lo mismo que la noche antes de Navidad, estaba en el hotel la noche anterior a conocerles en plan, '¡Oh Dios mío!'".

Aunque parece que el ambiente era algo diferente a lo que esperaba: "Todos se trataban de una forma muy sencilla, lo que es increíble porque ellos son estrellas pero ninguno de ellos te hacía sentir que estabas hablando con una estrella. Después de un tiempo todos nos dimos cuenta de lo raros que éramos y era un conjunto de raritos maravilloso que nos complementábamos entre nosotros. El ambiente se transformó muy rápidamente en una familia, todos solíamos quedar los fines de semana para salir, fue una experiencia muy bonita", cuenta.

Para terminar, quiso contar su experiencia trabajando junto con Nicole: "Ver su trabajo es extraordinario. Está tan metida en ello y lo hace con tanto detalle y con una gran destreza. Es como estar en una masterclass cuando la ves trabajar".

