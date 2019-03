Esta es la respuesta que Marge envió a Barbara Bush tras decir que 'Los Simpson' era "la cosa más estúpida que había visto"

Barbara Bush, quien fue primera dama de EEUU y madre del presidente George W. Bush, ha fallecido este martes a los 92 años. El matrimonio Bush protagonizó uno de los "cameos" más recordados de 'Los Simpson'.

El capítulo, titulado "Two Bad Neighbors", es un homenaje a la película 'Daniel el travieso' y se emitió en 1990, durante el mandato de George Bush. En él, Barbara Bush es vecina de la familia Simpson y es quien logra que su esposo no caiga en cólera con las travesuras del pequeño Bart Simpson. La Sra. Bush se hace amiga de Marge y logran sosegar a sus maridos, que actúan de manera engreída.

Aunque en la serie que emite Antena 3 y Neox, Barbara Bush acaba encariñándose con la familia Simpson, hay que recordar que la verdadera Sra. Bush dijo que 'Los Simpson' era "la cosa más estúpida que había visto", en una entrevista con la revista 'People'.

A pesar de estas declaraciones, Marge Simpson "envió" una carta dirigida a la primera dama estadounidense: "Dios sabe que estamos lejos de ser perfectos, en realidad, tal vez un poquito menos que normales; pero como dice Dr. Seuss 'una persona es una persona'. He intentado enseñar a mis hijos dar siempre a las personas el beneficio de la duda y no hablar mal de ellas, incluso si son ricos. Pero les resultará más difícil de entender este consejo cuando la Primera Dama del país les llama no sólo tontos, si no la "cosa más estúpida" que ha visto".

Ante esta misiva, Barbara Bush respondió a Marge Simpson reconociendo su error y que la perdonara por ser una "bocazas".