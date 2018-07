Muere Bárbara Bush, la ex primera dama de Estados Unidos, a los 92 años

TRAS HABER ENTRAR EN CUIDADOS TERMINALES

La ex primera dama de Estados Unidos Bárbara Bush, cuyo estado de salud era delicado desde hace años, falleció a los 92 años por causas que aún no han sido divulgadas. El pasado domingo, la portavoz de la familia anunció la decisión de quien fuera esposa del expresidente George H. W. Bush (1989-1993), de no volver a acudir al hospital para someterse a tratamiento por el estado delicado de salud que sufría desde hace ya varios años.