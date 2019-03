Espectacular rodaje de 'Juego de Tronos' en Islandia con regreso inesperado

La ola de frío polar acompaña a los actores en el rodaje en Islandia de 'Juego de Tronos'. La serie de HBO continúa grabando los nuevos capítulos que llegarán en verano a la cadena.

Rodaje en Islandia | Agencias

Kit Harington (Jon Snow) o Iain Glen (Jorah Mormont) se encuentran en la capital islandesa, Reikiavik, en un entorno absolutamente espectacular. También se ha visto por allí a los actores Joe Dempsie (Gendry) y de Paul Kaye (Thoros de Myr).

'Juego de Tronos' rueda en Islandia | Agencias

¡CUIDADO! A partir de aquí hay spoilers de la séptima temporada

Según Watchers on the Wall, el personaje que regresa a la serie de HBO es Walder Frey (David Bradley). La página web oficial del actor en United Agents ha sido actualizada incluyendo su aparición en la próxima entrega. Anteriormente solo aparecerían la primera, segunda y sexta temporada. Aunque cabe destacar que el personaje no apareció en la segunda entrega, si no en la tercera. Su personaje murió en la sexta temporada a manos de Arya Stark (Maisie Williams). ¿Aparecerá en un 'flashback o será un error de la agencia?