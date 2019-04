El escondido homenaje de la hija de Luke Perry a su padre en su vuelta a África

La muerte del actor Luke Perry sacudió al mundo entero y sobre todo a sus seres queridos. Su hija Sophie Perry, después de haber recibido críticas por su manera de "procesar el duelo", ha vuelto a publicar un mensaje sobre su situación.

"Los primeros días de vuelta en Malawi han sido muy emocionales pero siento que volver era lo correcto, para terminar lo que empecé, para aprovechar al máximo el tiempo que me quede. Recientemente he aprendido que puede no ser tanto tiempo como creemos. Ha sido rápido y terrorífico haber dejado mi hogar de nuevo tan pronto, pero hay trabajo que hacer, y tengo a alguien a quien hacer sentir orgulloso. Por cierto perdonad mi cara de "después de 30 horas de viaje".

La honesta publicación estaba acompañada de una imagen de la joven junto a un paisaje, pero el detalle más importante es su gorra. Aunque está algo desgastada, puede leerse 'Andrews Constructions', la compañía del personaje de Perry, Fred Andrews, en la serie 'Riverdale'. Un bonito homenaje que no ha pasado desapercibido por los fans más atentos.

· · ·

Seguro que te interesa

Asi es la última aparición de Luke Perry en 'Riverdale' que ha provocado las lágrimas de todos los fans