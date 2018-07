La escena de 'Friends' en la que "sustituyeron" a Rachel

Una de las series más importantes de la televisión, 'Friends', se mantiene viva tras 10 años de la emisión de su última temporada gracias a sus fans incondicionales. Aunque son ellos mismos los que también se encargan de desvelar los errores de esta mítica serie.



La última noticia sobre este grupo de amigos es la aparición de una Rachel 'no auténtica' en un capítulo de la novena temporada. El episodio, llamado "The One With The Mugging", muestra a Jennifer Aniston interpretando a su personaje y, tan solo unos segundos después, aparece una misteriosa chica con una camisa distinta y situada detrás de Joey como si fuera Rachel.





You can't fool a #Friends fanatic. Why is this not-Rachel standing in for Rachel in this ep? https://t.co/7U8K9VAhl4 pic.twitter.com/drO44q9qax — Decider (@decider) noviembre 12, 2015



El error fue descubierto por Jordan D'Amico, un fanático de la serie. "Pasa unos minutos después de que empiece el episodio: una entusiasta Rachel entra en el apartamento de Monica para contar que Joey tiene una audición con el famoso actor Leonard Hayes, interpretado por Jeff Goldblum", afirmaba D'Amico en Recently Heard.



Es justo después de que Joey le responda a Monica "No me hagas ponerme más nervioso de lo que estoy", cuando entra en escena la Rachel 'de imitación'.



Sin embargo, y para avivar más el tema, esta no es la única ocasión en la que esta misteriosa actriz aparece en la serie, según los fans de 'Friends'. La segunda aparición de la otra Rachel se produce en la última temporada, cuando Rachel está en el aeropuerto con destino a París y enseña su pasaporte.



Seguro que los fans de la serie no descansarán hasta conseguir descifrar este misterio.