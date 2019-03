El error de un concursante de 'La ruleta de la suerte' americana que ha dado la vuelta al mundo

Los nervios le jugaron una mala pasada al concursante de 'La ruleta de la suerte' americana con uno de los paneles, convirtiendo su error en uno de los temas más comentados en redes sociales.

El panel por el que se jugaba 600 dólares era averiguar el título de la obra 'Un Tranvía llamado Deseo' del dramaturgo Tenesse Williams, en inglés 'A Steetcar Named Desire'. La única letra que quedaba por averiguar era la "N" y, el concursante, tras caer en la casilla de 600 dólares, dijo la "K". De esta manera, la traducción cambiaría de 'llamado' a 'desnudo'.

Después de este error, el siguiente concursante se llevó el premio del panel. "Aunque tú tuviste la respuesta correcta, me gusta más la obra de Kevin (el concursante). No digo más", bromeó el presentador del concurso, Pat Sajak.

Evidentemente, el "nuevo título" de la obra de Tenesse Williams suscitó gran interés en las redes sociales, donde los tuiteros demostraron su habilidad para sacar una broma con cualquier pretexto.

Dude on Wheel of Fortune had to solve this:

Hey, Wheel of Fortune contestant who just tried to fill in A STREETCAR NA_ED DESIRE with a K, DM me - I'll buy you a beer or 20. pic.twitter.com/h1o5104fni