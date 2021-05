El enfado público de Sophie Turner tras saber que unos paparazzi han fotografiado a su hija sin consentimiento

La pareja Sophie Turner y Joe Jonas siempre han intentado mantener lo más separadas posible su vida pública de su vida privada. Después de casarse en 2019 trajeron al mundo a su pequeña Willa en julio de 2020, y desde entonces decidieron ser muy reservados con todo el tema de la paternidad.

Cuando Willa nació, los representantes de la pareja mantuvieron los detalles al mínimo. Desde entonces la pareja no ha publicado fotos de la pequeña y nadie ajeno a su círculo íntimo ha podido ver una foto de ella.

Pero ahora todo ha cambiado. Al parecer, unos paparazzi han fotografiado a la pequeña sin consentimiento mientras paseaba con su madre. En cuanto Sophie se ha enterado ha querido publicar unos Stories en su cuenta oficial de Instagram muy enfadada y donde pide por favor que si esas fotografías llegan a publicarse, que nadie las comparta por respeto a la decisión de la pareja de mantener a Willa en el anonimato.

"Me acabo de despertar. Creo que ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y de mí y solo quiero decir que la razón por la que no estoy publicando fotos de ella y asegurándome de que podemos evitar a los fotógrafos a toda costa es porque no quiero que esas imágenes circulen por ahí", afirmaba Turner.

"Ella es mi hija. Ella no pidió tener esta vida ni que la fotografiaran. Me parece espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y muy disgustada, por eso quiero pedirles respetuosamente a todos esos paparazzi que dejen de seguirnos para sacar fotos y, especialmente, imprimirlas", asegura. "Es repugnante y no tenéis mi permiso".

La actriz de 'Juego de Tronos' ha borrado los Stories antes de que desapareciesen solos pero ha publicado uno nuevo en el que hace una peineta y que seguramente vaya dedicado a esos paparazzi.

