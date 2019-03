Empieza el rodaje de la quinta temporada

Ya era hora de que comenzara a rodarse la quinta temporada de 'Mad Men'. Los conflictos entre la cadena y el productor de la serie han sido la clave para que aún no hayan empezado a grabar. AMC quería que los episodios fuesen dos minutos más cortos para que hubiera más publicidad y quitar a dos miembros del elenco principal para reducir costos; sin embargo, el productor, Matt Weiner, se habría negado en estos dos puntos.



Pero, fuera de estos conflictos, lo importante es que a partir de 2012 podremos disfrutar de las historias de los hombres locos de la calle Madison.



Joel Stillerman, vicepresidente de programación de la cadena AMC, ha anunciado que la demorada quinta entrega de Draper y compañía empezará a materializarse el próximo día 8 de agosto. Y, además, Jon Hamm, uno de los principales protagonistas, dirigirá la season premiere.



También es noticia el embarazo de January Jones, el rostro de Betty Draper, para el próximo noviembre, y no se sabe de qué manera la producción y el equipo creativo de la serie lidiarán con su embarazo, ya que Matthew Weiner dijo que no se incluiría en el argumento.