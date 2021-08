Elliot Page habla de la representación LGTBIQ+ en la ficción y revela la película que "transformó su vida"

Elliot Page es un gran actor desde hace unos cuantos años y su papel más importante ahora mismo es en la popular serie 'The Umbrella Academy', en la que interpreta a Vanya Hargreeves y que ya ha terminado el rodaje de su tercera temporada.

El diciembre pasado salió del armario como hombre trans con una extensa carta que compartió en las redes sociales. "Soy trans, mis pronombres son los masculinos y mi nombre es Elliot", anunció entonces y, entre otras muchas palabras sinceras, añadió: "Me siento agradecido a la gente increíble que me ha acompañado durante este viaje. He estado profundamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por vuestra valentía y generosidad".

Ahora, se ha reconocido la labor de Elliot Page como compañero de otros muchos jóvenes gracias a su visibilidad otorgándole un premio de honor en la clausura del Festival de cine LGTBIQ+ Outfest en Los Ángeles. Ocasión que el actor ha aprovechado para hablar de la representación de dicho colectivo en la ficción.

"Por mi parte, sé que sin las diversas representaciones con las que pude tropezar cuando era niño y adolescente, aunque había muy pocas, simplemente no sé si lo habría logrado", cuenta que, además, confiesa que sin esas escasas apariciones en los medios "no sé si habría superado los momentos de aislamiento y soledad y vergüenza y odio a mí mismo, que eran tan extremos, poderosos y abarcadores que difícilmente se podían ver fuera de él".

Recordó también cuál fue la película que le ayudó mucho, cuando se topó con ella con 15 años: 'But I'm a Cheerleader'. Esta película de 1999 muestra abiertamente representación lésbica y trata temas como las terapias de conversión.

"El diálogo en esa película, y las escenas en esa película simplemente transforman tu vida", afirma Elliot. "Casi creo que no hablamos lo suficiente sobre lo importante que es la representación y sobre cuántas vidas salva, cuántos futuros permite", opina el actor.

