'Juego de Tronos' tiene debilidad por los cameos musicales

A lo largo de estas seis temporadas, la serie de HBO ha contado con varios cameos de músicos. Coldplay o Sigur Rós son algunos de los grupos que han tocado en Poniente. En las primeras temporadas de 'Juego de Tronos', el músico inglés Wilko Johnson hace más que un simple cameo, pues interpreta al personaje recurrente llamado Ser Illyn Payne.

En la tercera temporada de la ficción pudimos ver a Gary Lightbody, líder del grupo Snow Patrol, que interpretó a un soldado en el capítulo titulado "The Bear And The Maiden Fair".

El batería de Coldplay, Will Champion, tuvo el honor de asistir a la famosa Boda Roja de la tercera temporada de 'Juego de Tronos'. Champions hace de sí mismo, ya que aparece junto a la banda tocando la canción que precede a la sangrienta escena.

En la otra boda de 'Juego de Tronos', la púrpura, vimos a la banda islandesa Sigur Rós, quienes tocan su versión de 'The Rains of Castamere'. Y aunque no les vimos, la banda The National también hizo un cameo en el penúltimo episodio de la segunda temporada, con su versión de esta misma canción, himno en honor de la Familia Lannister.