Dulce María (RBD) nos presenta a su hija por el Día de la Mujer: "Por un mundo donde se respeten tus derechos"

El pasado 3 de diciembre de 2020 llegaba al mundo María Paula, la primera hija de Dulce María y su esposo, Francisco Álvarez. La cantante de RBD se ha sincerado en varios ocasiones, ya sea con entrevistas o por las redes sociales, sobre cómo vivió su embarazo. Y, tras dar a luz, también ha comentado cómo ha vivido la maternidad.

En estos tres meses de vida de su pequeña la actriz de 'Rebelde' había colgado en sus redes sociales algunas instantáneas con la niña pero nunca habíamos visto su cara, hasta ahora.

Así, ha sido por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, cuando Dulce María ha querido presentarnos a su hija junto a un inspirador mensaje dedicado a ella a través de su cuenta de Instagram:

"Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños, Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte.

Porque haya mas empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo, donde decir lo que piensas y ser quien eres no sea motivo de intolerancia y odio, un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz, donde no exista la violencia física, ni psicológica, familiar, laboral ni digital, donde no tengas que caber en un molde que la sociedad o la moda impone solo para pertenecer...

Deseo para ti y para todas las mujeres que puedas ser libre, que tengas una Tribu de mujeres que se abracen, se cuiden y no te traicionen, que encuentres en el camino amigos, maestros y compañeros que te respeten y vean lo fuerte y valiosa que eres y se atrevan a volar contigo. Deseo para nosotras justicia, igualdad, respeto, libertad, amor y vida".

