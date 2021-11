Dulce María comparte estas fotos de su hija por su primer cumpleaños: "Mi sueño hecho realidad"

En diciembre de 2020 Dulce María anunciaba que había dado a luz a su primera hija con el productor y músico Paco Álvarez, una niña a la que llamaron María Paula. Pero fue a finales de noviembre cuando la cantante de RBD había tenido a su pequeña.

Ahora, la niña ha cumplido su primer año de vida y Dulce María está pletórica de amor. Así, ha publicado unas preciosas fotos actuales donde vemos lo mucho que ha crecido Paula. Además de escribir un sentimental mensaje:

"Feliz cumpleaños mi amor!!! Feliz primer año de vida! Le doy gracias a Dios por tu vida y le pido que te cuide, te bendiga y guíe cada uno de tus pasos, deseo que seas una niña sana, amada, libre y feliz!! Siempre estaré detrás de ti (si Dios me lo permite ) Para ayudarte a cumplir tus sueños, apoyándote, cuidándote, protegiéndote y mis brazos serán un refugio seguro al que siempre podrás regresar… que nada apague tu luz, que nadie te quite la sonrisa y nadie logre que dejes de soñar y de amar como tú sabes. Te amo hermosa Lunita!! Te amamos y eres una luz y un sueño hecho realidad para tu papá y para mi, y una bendición enorme para nuestra familia! Por cierto, gracias por todos sus mensajes hermosos para nuestra bebita en su primer cumpleaños!!".

Dulce María también ha querido mostrar unas fotos del día que nació su hija junto a otras emotivas palabras: "Hace un año me convertí en mamá… en tu mamá mi Lunita, mi guerrera, mi estrella, mi regalote de Dios, mi sueño hecho realidad. Hace un año te vi por primera vez, pude abrazarte, besarte, sentirte y mirarte. Tan indefensa y tan fuerte a la vez, tan valiente y sobre todo con el inmenso amor y agradecimiento y honor de que me hayas escogido como madre. Desde ese día estaba dispuesta a dar la vida por ti y, así será siempre. El embarazo, el postparto y en la maternidad en si, no todo es color de rosa, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida, ver tu sonrisa cada mañana, ver tus ojitos, alimentarte, verte crecer y formar una familia hermosa con tu papá que tanto amas y tanto amo yo!! Paco Álvarez eres un regalo y este mundo es mejor porque tú existes! Feliz cumpleaños María Paula, mi niña de las estrellas, mi Lunita guerrera. TE AMO".

La artista no ha sido la única que ha querido acordarse de la niña en Instagram en esta fecha tan señalada. Paco Álvarez, el padre de la criatura, ha compartido este mensaje en la red social: "Hace un año naciste Paula hermosa, pero ya desde antes nos habías dado a Dulce María y a mi una felicidad enorme al saber que vendrías. Cuando algún día leas esto, quiero que sepas que tu sonrisa ilumina todos mis días, que verte bailar, feliz, alegre, verte rompiendo obstáculos, creciendo, es una vitamina para mi vida. Cuando no estoy en casa, cuando tengo que trabajar y estar lejos, pienso en tu mirada sincera, y en el gran corazón que tienes. Eres un regalo que todos los días atesoro, que cuido y que me llena de paz. Hija preciosa, feliz cumpleaños. Te amo".

Aunque, el cumpleaños de su hija no ha sido la única alegría para el productor ya que recibió a su mujer y a su hija en su trabajo el día que terminaba de grabar su nuevo proyecto: "Hoy terminé el rodaje de la película, y recibí en el set a mis amores hermosas que me alimentan el alma y me llenan de amor e ilusiones cada día. Las amo Dulce María y #maríapaula. Bendito 27 de noviembre", escribe con una foto del momento.

