Draper y Potter lucharán en la Gran Guerra

Pensar en Daniel Radcliffe es viajar al mundo mágico de Hogwarts. Y ver a Jon Hamm es trasladarte al Nueva York de los años 60. Pero puede que esto cambie en breve cuando ambos interpreten a un médico ruso en el frente de la I Guerra Mundial para la nueva mini serie del canal británico Sky Arts, según informa 'The Sun'.



Los actores Jon Hamm y Daniel Radcliffe se encuentran en negociaciones con la cadena británica para protagonizar la nueva mini serie de época que prepara y en la que ambos interpretarán el mismo papel en diferentes épocas. De hecho Hamm será el narrador de la mini serie mirando hacia atrás para recordar su servicio como galeno durante la guerra, donde entra Daniel Radcliffe.



No es la primera vez que Radcliffe se mete en la piel de un personaje histórico ya que acaba de rodar 'Kill your darlings', una película sobre la generación de poetas beat surgida en la década de los 40 y que se estrena el próximo año.



Por su parte, Don Draper tampoco para. El actor que da vida al carismático personaje ha dirigido un capítulo de 'Mad Men' y también es productor de la serie. Además, es un habitual de los cameos en los grandes programas estadounidenses como 'Saturday Night Live'.