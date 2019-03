Downton Abbey planea el salto a la gran pantalla

El éxito persigue a Downton Abbey. Antena 3 emite la próxima semana el final de la segunda temporada; en Estados Unidos, la cadena PBS registra audiencias de más de 4 millones de espectadores; y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood acaba de premiarla con un Globo de Oro a la mejor miniserie.



Con este reconocimiento internacional de público y crítica, no es de extrañar que muchos se pregunten: ¿y por qué no una película?



Julian Fellowes declaró durante la gala de los Globos de Oro que "hay mucha gente que ya le han preguntado por los derechos de la película", según recoge la edición digital de 'The Guardian'.



La historia no redundaría a lo que ocurre en la serie de televisión, sería totalmente independiente narrativamente. "Algún suceso especial ocurriría en Downton Abbey", afirman las fuentes de 'The Sun', otro periódico que recoge la noticia.



A lo mejor, el próximo año no hablamos de los Globos y Emmys que Downton Abbey recoge, si no de los premios Oscar...