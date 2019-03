Downton Abbey, mejor serie del año para la prensa británica

Antena 3 apuesta por la series de calidad y eso se nota. No solo el público se ha dado cuenta de la calidad de Downton Abbey, parece que coincide con el gusto de la prensa británica. La 37ª edición de los premios de la Asociación de Prensa Británica (Broadcasting Press Guild Awards) ha reconocido como el Mejor Drama de 2010 a la ficción creada por Julian Fellowes y que cada martes ven más de 3 millones de espectadores en nuestro país.



No es el único premio que la prensa ha concedido a Downton Abbey. El guión de Julian Fellowes ha sido reconocido como el Mejor Guión de la televisión.



Pero no solo con Downton Abbey Antena 3 ha tenido buen ojo. El protagonista de Sherlock, la serie inglesa que se sumará a la parrilla de la cadena próximamente, también ha recibido un galardón. El actor Benedict Cumberbatch se ha llevado el premio al Mejor Actor de televisión por su interpretación de este detective actualizado, que persigue a los sospechosos con GPS.



Estos premios son votados por cerca de 100 periodistas especializados en televisión y radio en Reino Unido.