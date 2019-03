Downton Abbey se lleva dos BAFTA en las categorías artísticas

El éxito de Downton Abbey continúa y tras convertirse en la serie revelación de 2010, este 2011 es el año de los reconocimeintos y premios. Ya han llegado dos en forma de máscara de teatro: los premios BAFTA (los Goya de Reino Unido en cine y televisión).



Anoche se entregaron los premios en las categorías artísticas y la serie de Antena 3 se ha llevado dos premios: a la mejor dirección y al mejor sonido fueron a parar al equipo de Downton Abbey.



Otra de las series más premiadas fue 'Human Planet', de la cadena BBC One. La serie documental recibió los premios a la mejor fotografía y edición. Peter

Bowker recogió el premio al mejor guionista por el show de la BBC Two 'Eric and Ernie'.



La serie 'Misfits', de la cadena E4, tampoco se fue con las manos vacías y fue galardonada con el premio al mejor diseño de producción. Otra serie que

recibió un BAFTA fue 'Merlin' (que Neox emite los fines de semana), el de mejores efectos especiales. El resto de premiados se conocerán en la gala del próximo 22 de mayo.