Dove Cameron confiesa la verdadera razón por la que tienen que rehacer la serie de 'Las Supernenas'

Dove Cameron revelaba con mucha emoción hace unos meses que había sido elegida para ser Burbuja en la nueva serie en carne y hueso de 'Las Supernenas', un personaje al que se ha sentido conectada siempre.

Sin embargo el camino ha estado lleno de obstáculos para la actriz de 25 años, y es que el proyecto tuvo problemas al filtrarse en abril unas fotos donde fueron muy criticados los looks de las protagonistas, además del guion del piloto.

Ahora se ha conocido que la serie no ha recibido luz verde en The CW, y que va a 'rehacerse' para cambiar varias cosas.

Ahora la actriz de 'Los Descendientes' se ha sincerado sobre lo que realmente ha ocurrido con ET.

"No puedo hablar de ello porque aún está cambiando. Es algo curioso. Pero no decidieron rehacer el piloto por que se filtrara el guion. Solo necesito decir que eso no es lo que pasó. Teníamos que volver a grabarlo de todas formas por varias razones", confiesa.

"Es un gran proyecto, y es muy específico en cuanto al tono. En plan que hacerlo bien, hacer que todo el mundo esté contento, y además asegurarse de que se entiende. Es tan específico. Poder modernizarlo y que encaje con un montón de cosas diferentes que normalmente no van juntas, es un poco como un puzzle", reconoce.

"Así que vamos a quitar algunos elementos y reemplazar otros. Creo que al guion le van a dar otro intento, y va a ser un enfoque algo diferente pero todo va a ser lo mismo", asegura.

"Nunca he tenido que rehacer un piloto. Pero la verdad es que estoy muy emocionada al pensarlo porque estaba hablándolo con las chicas y era en plan, 'oh bueno, ahora sabemos lo que estamos haciendo. Eso es algo increíble'. Normalmente como actor nunca puedes hacer eso, volver atrás y decir, '¿qué hubiera hecho diferente?'".

Una etapa complicada para Dove Cameron

La actriz recientemente se sinceraba sobre cómo su trabajo, en la serie y en su música, la había salvado de un momento bastante oscuro.

Hace unos meses se confirmó su ruptura con su novio de tres años Thomas Doherty, algo que Cameron ahora reconoce que la "dejó jodida". Pero la actriz ya ha mencionado que a pesar de su ruptura con el actor, ambos siguen manteniendo una buena relación. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

Por ello, cuando llegaron las noticias de que no había salido bien el proyecto de 'Las Supernenas', sus fans se preocuparon de cómo se lo pudiera tomar, pero lo cierto es que Dove parece esperanzada por tener otra oportunidad y con una actitud positiva.

