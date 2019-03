Las dos caras de Jessica Lange en 'American Horror Story'

La gran revelación de la primera temporada de 'American Horror Story' fue Jessica Lange. Sí, fue la revelación. Con dos Oscar y 6 Globos de oro en sus estanterías, la actriz resurgió de sus cenizas gracias a su interpretación de Constance Langdon en la serie creada por Ryan Murphy. Tanto gustó a la crítica y al público que fue la primera en confirmar su participación en la segunda temporada, aunque con un personaje distinto (como la propia serie, que cambió totalmente de escenario y tiempo): la hermana Jude.



En la primera temporada del drama de Ryan Murphy y Brad Falchuk (co-creadores de 'Glee'), Lange daba vida a Constance Langdon, una entrometida vecina que manipula a todos los que tenía a su alrededor hasta conseguir lo que quería: un niño.



La segunda temporada comenzó con la hermana Jude gobernando el psiquiátrico con mano de hierro, en un intento por redimirse de la culpa que la persigue. Sin embargo, pronto se revela que es ella quien está siendo manipulada.



La actriz ha señalado que mientas que Constance era "una mujer que lo ha perdido todo y no tiene nada más que perder, por lo que no teme a nada", Jude en cambio "tiene mucho que perder". "Se aferra a lo que ella piensa que ha salvado su vida y la ha redimido", apunta en declaraciones a The Hollywood Reporter.



La palabras de la propia actriz, la hermana Jude "es una alcohólica, ha tenido mala suerte con los hombres y llega al final del camino con la esperanza de que esta iglesia va a salvarla". "Es mucho más vulnerable", ha añadido.



En lo referente a la anunciada tercera temporada de la serie, Lange ha confesado que no puede imaginar un personaje creado por Murphy al que no quiera interpretar. "A no ser que el barco se esté yendo realmente a pique, no puedo imaginar que haya algo ideado por Ryan en lo que no quiera participar", ha expresado.