Diez series con tramas transgénero

.- 'Transparent': Jeffrey Tambor se ha llevado todos los premios posibles por su interpretación de Maura en la serie de Amazon 'Trasnparent'. Con tres temporadas ya, la serie explora las vivencias de la familia de Maura, que ya cansada confiesa a sus tres hijos mayores y a su exesposa que es transexual.

Transparent | Amazon

.- 'Orange is the new black': la serie de Netflix fue una revolución en muchos aspectos. La ficción rompió muchos tabúes con el personaje de Laverne Cox, una actriz transexual que interpreta a Sophia Burset, una presa que fue encarcelada por estafa y dentro de prisión se desempeña como peluquera. El lado más vulnerable del personaje es su hijo, que lo rechaza por su condición de trans.

Alfombra Roja Globos de Oro 2016 | Gtres

.- 'American Horror Story': la cuarta entrega de la serie creada por Ryan Murphy, "Freak Show", cuenta con la actriz transgénero Erika Ervin. También en la entrega titulada "Hotel", el actor Denis O'Hare interpreta a Nick que deja a su esposa e hijo y se traslada al hotel para convertirse en la glamourosa, sufrida, excéntrica Liz Taylor.

.- 'Hit and Miss': Chloë Sevigny protagoniza la miniserie de Sky Atlantics en la que interpreta a una asesina a sueldo fría y calculadora en esta serie británica. Nada hace pensar que la serie trata sobre la identidad sexual y la tendencia al crimen.

.- 'Modern Family': la directora de la comedia de ABC anunció en su cuenta de Instagram que la octava temporada de 'Modern Family' contará con el actor transgénero Jakson Millarker, quien interpretará a Tom, un amigo de Lily.

.- 'Nashville': la quinta temporada de la serie, que se verá en CMT, contará con la actriz transgénero Jen Richards, quien interpretará a Allyson Del Lago, una terapeuta que ayudará a comprender a uno de los protagonistas través de uno de sus retos más difíciles.

Jen Richards estará en Nashville | Agencias

.- 'Sense8': la actriz Jamie Clayton hace de una transgénero lesbiana en San Francisco, hacker y blogger política que forma parte de una especie diferente, la que componen ocho personas conectadas en distintas partes del mundo que deben luchar juntas para mantenerse vivas.

.- 'Twin Peaks': David Duchovny interpretó en la serie de David Lynch a Denise Bryson, una agente transgénero de la Administración para el Control de Drogas (DEA), uno de los primeros personajes transgénero que se vio en televisión.

David Duchovny en 'Twin Peaks' | Agencias

.- 'Friends': desde la comedia, la serie trata el tema trangénero con el padre de Chandler, que interpreta Kathleen Turner.

.- 'Glee': Dot Marie Jones interpretó a la entrenadora Shannon, que se convirtió en Sheldon, al igual que la propia actriz, que anunció que haría la transición para convertirse en hombre en 2015.