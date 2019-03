El día que Will Smith le pidió dinero a un fan de 'El Príncipe de Bel Air'

Will Smith ha estado en el programa de Jimmy Kimmel donde ha contado la anécdota que vivió hace poco cuando le pidió dinero para gasolina a un fan de la serie que lo llevó al estrellato, 'El Príncipe de Bel Air'.

"Iba conduciendo y me di cuenta de que me estaba quedando sin gasolina. Tuve tiempo de llegar a la gasolinera, pero cuando llegué me di cuenta de que no llevaba la cartera encima", empieza relatando el actor.

"De pronto vi a un chico que tendría unos 36 años y pensé: 'Seguro que le gustaba El Príncipe de Bel Air'. Bajé la ventanilla, le saludé efusivamente y después de un par de segundos me dijo: '¿Will? ¿Me puedo hacer una foto contigo?'. Le respondí directamente: 'Sí, claro, pero antes necesito que me dejes 10 dólares'", continúa diciendo.

"Nos hicimos un selfie, me prestó los 10 dólares y en seguida le dije: 'Dame tu número y te hago el pago enseguida'. Y me dijo: 'De eso nada, puedes quedártelo'", concluye.