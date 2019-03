Detienen al auténtico Walter White en Alabama

¿Quién no se ha imaginado tomando un café en el Central Perk con los chicos de 'Friends'? ¿O tomando una whisky junto a Don Draper? ¿Y quién no ha cogido un avión pensando en dónde se sentó Jack? En muchas ocasiones, deseamos que las ficciones que cada semana llegan a nuestra casa de la mano de la televisión se conviertan en realidad. En esta ocasión, así ha sido.



Las autoridades policiales del Estado de Alabama (EEUU) han detenido a un traficante de metanfetamina llamado Walter White. No, no se trata del final de la exitosa serie de AMC 'Breaking Bad' (¿quién sabe?). De nuevo, la realidad supera a la ficción.

Walter Eddy White fue arrestado ayer por el sheriff del condado de Tuscaloosa, según informa el portal The Hollywood Reporter. El hombre que comparte nombre con el personaje que interpreta Bryan Cranston en la serie creada por Vince Guilligan ya estuvo en prisión en 2008 acusado de 'cocinar' cristal.



A falta de tres capítulos para que termine la primera tanda de episodios de la quinta temporada, 'Breaking Bad' se encuentra en plena recta final. En julio de 2013, la ficción de AMC dirá adiós para siempre. Aunque siempre se abre una ventana y puede que haya una película.