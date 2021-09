Desvelada la causa de la muerte de Michael K. Williams, actor de 'The Wire'

El pasado 6 de septiembre llegaba la triste noticia del fallecimiento de Michael K. Williams a los 54 años. El actor, conocido por interpretar a Omar Little en 'The Wire' fue encontrado muerto en su casa de Brooklyn por la policía.

Williams era conocido no solo por 'The Wire' sino también por papeles como Chalky White en 'Boardwalk Empire' o el reciente Montrose Freeman en 'Territorio Lovecraft', por el que estuvo nominado a un Emmy.

Ahora, el departamento forense de Nueva York ha revelado los resultados de la autopsia del actor y la causa de la muerte de Michael K. Williams fue por una sobredosis accidental de dos opioides (fentanilo y p-fluorofentanilo), heroína y cocaína. Además, el forense lo describe como una "intoxicación aguda" de estas drogas, pero hace hincapié en que la sobredosis fue accidental y no un suicidio.

La adicción a las drogas de Williams nunca ha sido un secreto, pues el actor se ha mostrado siempre totalmente transparente con esta enfermedad. En una entrevista para Inside Jersey llegó a revelar que lo que ganaba gracias a 'The Wire' lo gastaba en drogas: "Tengo cicatrices. He metido la cabeza en la boca del león. Obviamente Dios me ha salvado por un propósito. Así que decidí limpiarme y sincerarme. Espero poder ayudar al menos a una persona".

El tributo de su compañera Jurnee Smollett

Después del funeral de Michael K. Williams, celebrado una semana después de su fallecimiento, su compañera y protagonista de 'Territorio Lovecraft', Jurnee Smollet, escribió un tributo precioso en memoria del actor en su Instagram .

"Mi hermano, me duele mucho el corazón. Una parte de mi cerebro se niega a aceptarlo… lo malo del duelo es que va por etapas. Para mí, comenzó con la negación. Cuando Jake Smollett me llamó para decírmelo, mi cerebro dijo 'diablos, no es cierto, déjame llamar a Michael'. Y le llamé. Le llamé una y otra vez hasta que mi cerebro dijo basta, se ha ido. No podía respirar. Le tomó un tiempo a mi cerebro procesar cómo el mundo puede seguir girando sin él aquí en forma física".

...

Seguro que te interesa...

Hollywood se despide de Michael K. Williams tras la devastadora noticia de su muerte