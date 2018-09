El deseo de Kaley Cuoco con 'The Big Bang Theory' que ya nunca podrá cumplirse

No es fácil despedirse de una serie que te ha acompañado durante 12 años, por eso no es de extrañar que al elenco de 'The Big Bang Theory' le esté costando despedirse, aunque hay algunos como Kaley Cuoco que estarían dispuestos a seguir con la ficción si se les diera la oportunidad.

Durante un evento en Los Ángeles llamado 'Much Love Animal Rescue', al que acudió Cuoco, la actriz fue preguntada sobre lo que sentía respecto al final de la ficción, a lo que la intérprete que da vida a Penny respondió: "Tengo el corazón roto. Estoy muy triste porque la serie esté llegando a su final. Y que conste que hubiera deseado continuar otros 20 años con la ficción", confesó Cuoco.

La actriz explicó que la noticia les cayó como un jarro de agua fría y que estuvieron esperando que se tratara de una broma: "Creo que todos estábamos deseando que dijeran un 'Zas, en toda la boca'". Cuoco llegó a decir que estaría dispuesta a seguir con la ficción si el creador de la serie, Chuck Lorre le diera la oportunidad: "Si me llamase mañana y me dijera 'vamos a hacer algo', haría cualquier cosa con él".

Una petición a los productores que se sumaría a la que realizó recientemente sobre el ascensor del set, que tiene más posibilidades de que ocurra que el hecho de que la ficción vaya a continuar. Aunque cueste asimilar que 'The Big Bang Theory' esté acabando, lo cierto es que la 12 temporada ya ha empezado, si no sabes nada del primer capítulo de la última entrega, te lo contamos todo en esta noticia.