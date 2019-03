Lo que Kaley Cuoco no va a echar de menos cuando acabe 'The Big Bang Theory'

La próxima semana se estrena la temporada que pone el broche final a 'The Big Bang Theory'. Como se ha visto en el adelanto de la nueva entrega, los nuevos cambios revolucionaran a los protagonistas, en concreto, la relación entre Penny (Kaley Cuoco) y Leonard (Johnny Galecki).

A pesar de que quedan muchos capítulos por delante, es imposible no ponerse triste al pensar que serán los últimos que cierren la ficción para siempre. Entre los emotivos mensajes de despedida de los actores, Cuoco ha desvelado un elemento importante del rodaje que para nada va a echar de menos.

En una entrevista durante el programa 'The late Show with James Corden', la intérprete ha confesado que no va a echar en falta las escaleras del set: "Me gustaría que se arreglase el ascensor. Es una petición simple, ¿verdad? Las escaleras se han vuelto más y más cansadas al tiempo que han continuado las temporadas. En las entregas 1 y 2 corríamos hasta arriba. Ahora estamos en la temporada 12, todos estamos algo mayores, y es un poco más difícil subir por esos escalones".

Leonard y Penny | Warner Bros

No sabemos si le concederán el deseo a Cuoco y en el capítulo final el ascensor funcionará. De momento, lo que si que sabemos es que la ficción llegará a las pantallas de televisión el próximo 25 de septiembre.