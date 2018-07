La décima temporada de 'The Big Bang Theory' "podría ser la última"

Después de nueve temporadas, cientos de episodios y millones de fans en todo el mundo, el fenómeno 'The Big Bang Theory' parece no tener fin. Durante los últimos nueve años, que no son pocos, hemos sido testigos de las aventuras y desventuras de Sheldon, Leonard y compañía.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de una de las estrellas del reparto, el futuro de 'The Big Bang Theory' podría estar en el aire.

"La próxima temporada, que está en nuestro contrato, podría ser la última de 'The Big Bang Theory'", ha asegurado el actor Kunal Nayyar, que interpreta al astrofísico indio Rajesh Koothrappali, en la Comic Con de Londres. "Para ser completamente honesto... sé que la gente va a querer saber qué sucede después de la temporada 10, pero no sé lo que va a pasar", ha añadido el actor.

Ni corto ni perezoso, Kunal Nayyar preguntó a su compañera de reparto, Melissa Rauch, que da vida a Bernadette y que también se encontraba en el evento, si iban a rodar o no esa undécima temporada. "No sé, me encantaría. Ya veremos", respondió ella. "Si fuera por mí, me encantaría hacer el programa", ha añadido Nayyar.

La esperanza de muchos fans es ver al reparto de 'The Big Bang Theory' en la gran pantalla, pero parece que las posibilidades de ver una adaptación cinematográica de la serie son pocas.



"Es un formato difícil para hacer una película", reflexionó Nayyar. "A menos que la película sea una versión cómica de dos horas y media, no creo que podamos hacer realidad una película de 'The Big Bang Theory', añadió el intérprete.

"Podríamos hacerlo en un escenario", sentenció Nayyar. ¿Veremos pronto en los teatros 'The Big Bang Theory: El Musical"? Quién sabe.