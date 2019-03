El padre de 'Twin Peaks', David Lynch, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que ha alcanzado un acuerdo con la cadena estadounidense Showtime para hacerse cargo de la nueva temporada de la mítica serie.



"Queridos amigos de Twitter, los rumores no son lo que parecen... Está sucediendo de nuevo. 'Twin Peaks' regresa a Showtime Network", ha indicado hace unas horas el cineasta.



David Nevins, presidente de la cadena, había anunciado un poco antes en un comunicado que Lynch se hará cargo de toda la temporada, "que sumará en total algo más que las inicialmente anunciadas nueve horas".



El proyecto para la secuela de 'Twin Peaks' llegó a un punto muerto hace poco más de un mes, cuando el director de títulos como 'Mulholland Drive' o 'Terciopelo azul' anunció su abandono debido a un desacuerdo económico con los directivos de la cadena.



"Tras un año y cuatro meses de negociaciones, abandono porque no se ha ofrecido suficiente dinero para hacer el guión del modo en que yo sentía que debía hacerse", señalaba entonces Lynch.



Aunque ahora no lo han mencionado, todo indica que esas diferencias se han superado finalmente, y la serie podrá volver a las pantallas el año que viene, tal y como se esperaba, con algunos de los actores originales ya confirmados, como Kyle MacLachlan, el famoso agente Cooper, y Sheryl Lee, en el papel de Laura Palmer.



La serie original estuvo formada por dos temporadas que se emitieron en la cadena ABC entre 1990 y 1991, y un año después se estrenó una precuela en forma del largometraje 'Twin Peaks: Fire Walk with Me'.