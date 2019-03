David Chase prepara una precuela de 'Los Soprano'

Tony Soprano volverá... a los cines. David Chase, el creador de la serie de HBO 'Los Soprano', prepara una película que contará los años anteriores a la trama que protagonizó James Gandolfini y compañía, según informa el portal Deadline.

Según publica en exclusiva, la productora New Line ha adquirido el guión de 'The Many Saints of Newark' ('Los muchos santos de Newark'), que narra las revueltas en Newark en los años sesenta, previas a la historia que David Chase narró en 'Los Soprano'.

"Era un periodo en el que los afroamericanos y los italianos de Newark estaban duramente enfrentados y entre los gánsteres de ambos grupos los conflictos se volverion letales", informa Deadline.

James Gandolfini protagonizó 'Los Soprano' de 1999 a 2007 en HBO. La serie creada por David Chase cambió la forma de hacer ficción en la pequeña pantalla, abriendo camino a producciones como 'The Wire' o 'Mad Men'. 'Los Soprano' recibió 21 premios Emmy, cinco Globos de Oro. Su protagonista, James Gandolfini, falleció en 2013.