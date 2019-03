David Anders cambia el mundo de los cuentos por enfrentarse a Arrow

Del mundo de los cuentos a convertirse en uno de los villanos perseguidos por el superhéroe Arrow. David Anders ('Alias', 'Heroes') es el último fichaje de la exitosa nueva serie de The CW, 'Arrow'.



El actor dará vida a Cyrus Vanch, según ha conocido la web Zap2it. Este personaje llegará para cumplir una condena penitenciaria, pero se resistirá a que así sea, por lo que hará falta que intervenga el héroe de la serie para remediar la situación.



Anders también aparece en otra de las series revelación de la pasada temporada televisiva: 'Once Upon a Time' ('Érase una vez'). El actor interpreta al doctor Whale en Storybrooke.