De mago a ángel: Daniel Radcliffe salta a la televisión con 'Miracle Workers'

Según ha informado The Hollywood Reporter, la cadena TBS estaría preparando la primera temporada de 'Miracle Workers', la nueva comedia en la que veremos a Daniel Radcliffe conocido por su papel de 'Harry Potter'.

La primera temporada de la serie estará basada en la obra del propio director de la serie, Simon Rich, llamada 'What in God's Name'.

En la serie, Radcliffe dará vida a Craig, un ángel que se encarga de gestionar todas las oraciones y plegarias del mundo. Wilson, en cambio, será su jefe, Dios, que se ha retirado para dedicarle más tiempo a sus pasatiempos favoritos. Para evitar la destrucción del planeta, Craig deberá lograr que se cumpla el mayor milagro de la historia.

Pero este no ha sido el único actor de 'Harry Potter' en pasar del cine a la pequeña pantalla. Rupert Grint, el actor que dio vida a Ron Weasley, protagonizará 'Sick Note'. Otra de las series que también ha estrenado ha sido 'Snatch: cerdos y diamantes'.

'Miracle Workers' aún no ha comenzado a rodarse y se prevé que su fecha de estreno sea en 2018.