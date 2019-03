Damian Lewis y Paul Giamatti protagonizarán 'Billions'

Tras interpretar durante tres temporadas al sargento Nicholas Brody en 'Homeland', Damian Lewis volverá a Showtime para protagonizar 'Billions' junto a Paul Giamatti ('12 años de esclavitud') su nuevo drama, según recoge el portal The Hollywood Reporter.



'Billions' se centra en el choque de dos colosos de las finanzas de la alta sociedad neoyorquina de Wall Street. Por un lado, el inteligente fiscal federal Chuck Rhodes, a quien dará vida Giamatti, y por otro lado, el brillante y ambicioso rey de los fondos, Bobby 'Axe' Axelrod, interpretado por Lewis.



El rodaje del piloto de 'Billions' tendrá lugar en Nueva York, a principios de 2015. Neil Burger ('Divergente') es el encargado de dirigir este primer capítulo, siguiendo un guion de Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin, quienes también ejercerán de productores.



'Billions' también supone el reencuentro de Giamati con Koppelman y Levin, con quienes trabajó en 'El Ilusionista', y con Sorkin, con quien desarrolló 'Too Big To Fail' para HBO.