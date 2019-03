Tras la intersante última y quinta temporada de 'The Good Wife' ya estábamos deseando ver los nuevos capítulos de esta popular serie de CBS. Una temporada que acabó con un momento que determinaba el futuro de Alicia Florrick, papel interpretado por Juliana Margulies, ganadora del Emmy como mejor actriz de drama, en la pasada edición de los premios más importantes de la televisión.

La nueva temporada de 'The Good Wife' contará con esperados regresos como Carrie Preston y Michael J. Fox así como Kyle MacLachlane y Matthew Goode, este último será además ahora personaje recurrente. Junto a ellos aparecerán nuevos fichajes como Taye Diggs ('Sin cita previa'), Portia De Rossi ('Arrested Development'), Connie Nielsen ('The Following') o David Hyde Pierce ('Frasier').