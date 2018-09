El crossover entre 'The Big Bang Theory' y 'El joven Sheldon' que los fans estaban pidiendo

La última temporada de 'The Big Bang Theory' ya está en marcha. Después de descubrir el emocionante primer capítulo de la nueva entrega, parece que los productores de la ficción mostrarán más sorpresas para despedir a la serie como se merece.

Desde que llegara a las pantallas en 2007, este grupo de amigos geek y su vecina Penny (Kaley Cuoco) han sabido meterse en los corazones de miles de fans por todo el mundo. No es de extrañar, que el productor, Steve Holland se esté guardando un as bajo la mesa para sorprender con el final a todos esos seguidores que han estado viendo la serie desde el principio.

Desde que se conociera que 'El joven Sheldon' iba a saltar a la pantalla de televisión, los fanáticos solo han tenido una cosa en la cabeza, que ambas ficciones se juntaran. Este sueño parce que está muy cerca de hacerse realidad.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Holland ha anunciado que el joven Sheldon, Iain Armitage podría aparecer en el último minuto de la ficción: "Hemos hablado de que Sheldon descubra una cinta de vídeo que hizo de niño, como una manera divertida de utilizar Iain Armitage como el joven Sheldon en un flashback". Aunque la ficción termina, lo cierto es que 'Young Sheldon' renovó su segunda temporada que acaba de empezar a transmitirse en Estados Unidos. El director también ha explicado que el crossover podría darse de otra forma: "Hemos hablado de que Amy (Mayim Bialik) y Sheldon (Jim Parsons) van a una convención de banderas y son superestrellas allí".

Lo que puede que no llegue a conocerse nunca es el enigmático apellido de Penny. El showrunner no ha querido desvelar que pasará con verdadero nombre de Penny: "No estoy seguro. Siempre hay una posibilidad de que lo hagamos, pero en ese momento es una superstición para nosotros. Comenzó como un accidente en el que simplemente no lo mencionamos, y luego nos dimos cuenta de que no lo habíamos mencionado y han pasado años. Creo que no lo revelaremos. Su apellido es Hofstadter ahora".

Habrá que esperar para ver lo que nos deparan los siguientes episodios de la ficción, pero tiene pinta de que no dejarán a nadie indiferente.