El creador de 'The Crown' explica por qué la historia de Meghan Markle y el príncipe Harry nunca saldrá en la serie

Meghan Markle y el príncipe Harry han roto su silencio sobre la Casa Real británica en una entrevista con Oprah Winfrey que ya ha dado la vuelta al mundo.

Los duques de Sussex abandonaron su posición en la realeza por falta de apoyo y por proteger a su familia, según aseguran en la impactante entrevista. Horas después de que se emitiera, 'The Crown' (que los duques reconocieron haber visto un poco) comenzó a ser tendencia mundial por la anticipación de los fans a poder ver los entresijos de esta historia dentro del palacio en la serie.

Sin embargo, lo más probable es que eso no ocurra, pues su creador, Peter Morgan, ya reveló hace unos meses en THR que no tiene interés en adentrarse en historias tan actuales.

"Creo que todo es más interesante pasado el tiempo. Meghan y Harry están en mitad de su viaje, y no sé cuál es o cómo acabará. Uno espera que con felicidad, pero estoy mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que pasaron al menos hace 20 años.

"Ese es tiempo suficiente y suficiente distancia para de verdad entender algo, entender su papel, su posición, su relevancia. A menudo las cosas parecen increíblemente importantes hoy y luego son instantáneamente olvidadas, y otras tienen la habilidad de no desaparecer y acabar siendo muy relevantes históricamente"

"Yo no sé dónde en el gran esquema de cosas acabarán apareciendo el príncipe Andrew o Meghan Markle y Harry. No lo sabemos, y necesitas tiempo para que algo deje de ser periodístico. No quiero escribir sobre ellos porque instantáneamente se haría periodístico, y ya hay suficientes periodistas escribiendo sobre ellos".

