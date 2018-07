Bart Simpson es un aficionado a los videojuegos como cualquier chico de hoy en día. Lleva más de 25 años jugando a clásicos como 'Escape From Grandma’s House' o 'Kevin Costner’s Waterworld'. Ahora, los seguidores de 'Los Simpson' que quieran echarse una partida con estos juegos podrán hacerlo.



Según informa Shortlist, puedes descargarte los juegos o jugar a ellos online en la página web de los desarrolladores. A partir de ahora, los fans de la serie y los videojuegos podrán jugar al 'Kevin Costner’s Waterworld', al clásico 'Escape From Grandma’s House' y a 'Larry The Looter', el videojuego que entretiene a Bart en su fiesta de cumpleaños.



Hace unas semanas, Universal Studios en California inauguró una réplica real de Springfield, en la que sus visitantes pueden disfrutar del bar de Moe o del Krusty Burger.