El contrato multimillonario de Ryan Murphy: abandona 20th Century Fox para irse a Netflix

Según ha publicado el diario The New York Times, el acuerdo al que ha llegado Ryan Murphy con Netflix, que entra en vigor el 1 de julio, es de cinco años de duración y sería por valor de 300 millones de dólares, la mayor oferta a un productor televisivo hasta la fecha.

Una noticia que llega pocas semanas después de que Ryan Murphy dejase caer que no tenía prisa en renovar su contrato con 20th Century Fox y que quería ver qué pasaba con la compañía tras el anuncio de su próxima compra por parte de Disney, que aún está pendiente de aprobación.

Al parecer, a lo largo de las últimas semanas el productor ha estado valorando diferentes ofertas, incluida la de 20th Century, que habría luchado hasta el final para retenerle. Pero con su oferta de entre 35 y 40 millones anuales tenía poco o nada que hacer frente a sus rivales.

"La historia de este momento no se pierde en mí", dice Murphy en su comunicado. "Soy un chico gay de Indiana que se mudó a Hollywood en 1989 con 55 dólares en el bolsillo, por lo que el hecho de que mis sueños cristalizasen y se hicieran realidad de una manera tan grande me emociona y me abruma."

"Estoy inundado de auténtico aprecio por Ted Sarandos, Reed Hastings y Cindy Holland de Netflix por creer en mí y en el futuro de mi empresa, que continuará defendiendo a las mujeres, las minorías y héroes y heroínas LGTBI. Y me siento honrado y agradecido de continuar mi asociación con mis amigos y compañeros de Fox en mis actuales series."

De esta manera, Murphy confirma que continuará como productor ejecutivo de las series de FOX: 'American Horror Story', 'American Crime Story', 'Feud', 'Pose' y '9-1-1'. Sin embargo, tendrá que organizar su agenda, ya que ya cuenta con sus primeros trabajos asegurados para Netflix: la comedia musical 'The Politician', protagonizada por Ben Platt, que podría tener entre el reparto a Barbra Streisand y Gwyneth Paltrow, y 'Ratched'.