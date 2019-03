'Los Simpson' lo vuelven a hacer, predijo que Disney intentaría comprar Fox

La familia amarilla creada por Matt Groening adivinó en 1998 que Disney se adueñaría de 20th Cetury Fox. Una posibilidad que está empezando a cobrar sentido tras conocerse el intento del magnate Ruper Murdoch de vender la mayor parte de sus negocios al gigante del entretenimiento Walt Disney.

El primero en darse cuenta de esta casualidad ha sido un usuario de Twitter. Y es que la serie dedicó un plato completo al cartel de 20th Century Fox con un pequeño detalle, una reveladora frase que describe a la compañía como "una división de Walt Disney". La imagen pertenece al capítulo titulado 'Cuando criticas a una estrella' ('When You Dish Upon a Star'), emitido el 8 de noviembre de 1998, exactamente 19 años después.

A pesar de las predicciones de la serie, la compra de la división de entretenimiento de Fox por parte de Disney se encuentran en este momento en punto muerto, según informa Bloomberg. Uno de los factores que están frenando el acuerdo entre estas dos grandes compañías es la fuerza que perdería Fox sin películas como 'X-Men', 'Los 4 Fantásticos' o 'Avatar'.