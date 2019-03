La continuación de 'Los Pilares de la Tierra' ya tiene reparto

Tras el éxito cosechado por 'Los Pilares de la Tierra', resultaba extraño que no se adaptara su continuación, 'World Without End' ('Un mundo sin fin', de Ken Follet) para la televisión. Y así ha sido: los hermanos Scott (Tony y Ridley) vuelven a la carga produciendo esta adaptación. Y lo hacen de la mano de un gran elenco de actores, encabezado por Cynthia Nixon.



La recordada Miranda Hobbes de 'Sexo en Nueva York' se une al reparto de la serie que preparan Ridley Scott ('Blade Runner') y su hermano, Tony. Esta serie supone la vuelta a la pequeña pantalla de la actriz (ganadora de un premio Tony y un Globo de Oro), que alcanzó la popularidad con la serie de la HBO.



Junto a Cynthia Nixon estará Miranda Richardson ('Rubicon'), Nora von Waldstaetten (de la premiada miniserie 'Carlos'), Megan Follows ('Heartland'), Charlotte Riley ('The Take') y Peter Firth ('Doble identidad'), entre otros.



La historia se sitúa en Inglaterra, 200 años después de los acontecimientos de la primera miniserie, basada en el best-seller 'Los Pilares de la Tierra'. La intriga se centrará sobre Caris (Riley), una mujer visionaria que va a edificar una comunidad que hará frente a la Corona y a la Iglesia. Nixon será Petranilla; Richardson interpretará el papel de la Madre Cecilia y Firth interpretará a Earl Roland.