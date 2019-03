Continúa la guerra de los Underwood en 'House of Cards'

"No tienes ni idea de lo que significa no tener nada. No eres capaz de valorar lo que hemos logrado", dice Underwood en la nueva promo de la cuarta temporada de 'House of Cards'.



"Yo he tenido que luchar por lo que tengo durante toda mi vida", continúa en la promo. Kevin Spacey y Robin Wright protagonizan esta serie, por la que han ganado un Globo de Oro cada uno.