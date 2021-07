"Me conoció en mi peor momento físico": David Harbour cuenta cómo su mujer, Lily Allen, se enamoró de él

David Harbour comenzó a salir con Lily Allen en 2019 y después de un año de relación, ambos decidieron que era momento de pasar por el altar. La pareja se casó en secreto en Las Vegas con un imitador de Elvis y lo anunciaron con una fotografía publicada en el Instagram del actor.

Tras más de un año de matrimonio, David ha contado cómo conoció a su mujer y él mismo recuerda estar pasando un momento a nivel físico algo delicado, calificándolo como "mi peor momento físico": "Es innegable mi carisma. Os digo que mi mujer me conoció pesando 127 kilos y con esta barba y este pelo", cuenta en The New York Times.

Y continúa: "Salimos una noche a cenar a Wolseley en Londres y se enamoró de mí en mi peor momento físico y capilar".

David Harbour y su mujer Lily Allen | Getty

David sigue y habla de su entrenamiento cuando preparaba su papel en 'Viuda Negra': "La cosa seguía y empecé a perder peso y a entrenar. Y ella tenía sentimientos encontrados por ello. Lo que está bien en una relación", continúa. Para terminar diciendo: "Está muy bien empezar la relación en ese punto, en lugar de ser un joven apuesto que ve cómo empeora con los años".

Su mujer le cambió la vida

Esto no es lo único que le ha traído estar casado con su mujer, sino que el propio David ha contado cómo le cambió la vida el adaptarse a su nuevo papel como padrastro. Harbour ha llegado a admitir que ha descubierto el "sentido de la vida" cuidando de Ethel y Marnie, de 8 y 9 años, las hijas de Lily Allen en su anterior matrimonio.

David cuenta en People cómo le ayudó este compromiso con su mujer y sus hijas: "Estoy en una relación con estas tres mujeres que tienen opiniones muy diferentes de mí. Hacer este tipo de compromiso es algo que no había hecho nunca y para mí fue algo muy grande. Me hizo sentir más cómo un hombre. Me hizo sentir un poco más adulto".

