Confirmada la precuela de 'The Witcher' antes del estreno de su segunda temporada

Parece que Netflix no tiene miedo de aventurarse a nuevos proyectos en cuanto ve que su primera parte funciona, pues poco después de que saliese a la luz la primera temporada de 'The Witcher', protagonizada por Henry Cavill, la plataforma ya anunciaba que producirían una segunda temporada en la que poder ver a Geralt de Rivia en acción.

Pero por si eso fuera poco, cuando esta segunda parte aún no se ha terminado o al menos no ha visto su estreno, ya se ha anunciado que contará también con una precuela ambientada 1200 años antes y se llamará 'The Witcher: Blood Origins'.

La serie, cuyo responsable será el mismo guionista que en 'The Witcher', Declan de Barra, constará de 6 episodios en los que veremos un mundo poblado por elfos en la época en la que se dio la conjunción de las esferas y dio paso a que se unificasen los mundos de humanos, monstruos y elfos. Con ello también se dará paso al 'nacimiento' del primer brujo.

Esta no fue la única historia paralela a la saga de 'The Witcher', sino que también se anunció a las pocas semanas de que se estrenase la primera temporada, un spin-off de animación que se llamará 'Nightmare of the Wolf'.

