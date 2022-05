La temporada 2 de 'The Witcher' tendrá más referencias a los videojuegos

'The Witcher' ha conseguido triunfar con la serie en Netflix gracias, entre muchos elementos, a la caracterización de Henry Cavill por un lado y a la fama que le precedía a esta franquicia por los videojuegos de CD Projekt Red.

Sin embargo, esta fama que había conseguido impulsar el estreno de la serie, no se ha visto correspondida con todas las referencias que a los fans de los videojuegos les hubiese gustado ver.

Es por eso que, según declaraciones de la showrunner Lauren S. Hissrich, podremos esperar un mayor número de 'easter eggs' de los juegos en la segunda temporada que se encuentra ya en producción, aunque no se haya señalado una fecha de estreno.

"Obviamente lo que queremos hacer es volver a la fuente original, no hacer una adaptación de una adaptación. Pero eso no significa que nosotros mismos no seamos fans de los juegos, ni que no juguemos, y sabemos que buena parte de nuestra audiencia solo ha oído de 'The Witcher' por los videojuegos. Queremos rendirle homenaje con la mayor frecuencia posible. Y también he estado en CD Projekt Red. He conocido a todas esas personas tan talentosas. Y lo que hacen es asombroso. Entonces, cada vez que podamos ofrecerles un guiño, lo haremos", anunciaba Hissrich para TV Guide.

Es por ello que esperamos que esta segunda entrega venga cargada de referencias tanto en el personaje de Geralt de Rivia, como en el resto de personajes que se introdujeron en la serie y los que se incluirán nuevos.

Seguro que te interesa

Adiós polémica: La parte más criticada de 'The Witcher' con Henry Cavill será eliminada en su temporada 2