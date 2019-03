Comienzan las listas del año: las mejores series de 2010

El año se acaba y comienza la época en que se publican listas de (casi) todo: el disco del año, la película del año, el deportista del año... Y, por supuesto, la serie del año. Para Entertainment Weekley las tres mejores series de 2010 son (del bronce al oro): 'The Good Wife', 'Fringe' y 'Breaking Bad'.



Según el crítico de EW, Ken Tucker, estas ficciones son lo mejor que nos deja la televisión en este año. El Top 5 lo completan las series de los jueves en la NBC ('Parks and Recreation', 'Community' y '30 Rock') en el cuarto puesto y los publicistas de 'Mad Men' en el quinto.



'BREAKING BAD'



La serie protagonizada por Bryant Craston (recientemente nominado al Globo de Oro por este papel) se centra en la vida de Walter White, un profesor de química que debe afrontar diversos problemas a la edad de 50 años, como el tener que lidiar con su cáncer, la minusvalía de su hijo, la llegada de un nuevo miembro a su familia y la gran falta de dinero, metiéndose así en un tremendo lío que cambiará su pacífica vida.



La serie de la AMC, que ya va por su tercera temporada, ha recibido numerosos premios, como cinco premios Emmy y nominaciones a los Globo de Oro, los Satellite Awards o los Writers Guild of America Awards.



'FRINGE'



'Lost' también se encuentra en esta lista (en el puesto número 14), pero es 'Fringe', la serie de JJ Abrams tras el fenómeno, la que recibe la plata en este ránking. La serie de ciencia ficción (Fox) está protagonizada por Anna Torv, Joshua Jackson y John Noble y se está emitiendo la tercera temporada en EEUU.



'THE GOOD WIFE'



La serie de la que todos hablan, gracias al gran trabajo de Julianna Margulies (nominada este año al premio de mejor actriz en los Globos de Oro, los Satellite Awards y los del Sindicato de Actores).



Junto a ella, completan el reparto Chris Noth y Matt Czuchry, 'The Good Wife' (que emite Nova)es un drama legal en el cual las historias personales de los principales protagonistas se entrecruzan con casos judiciales en que participan los mismos.



'MAD MEN' Y 'MODERN FAMILY' COMPLETAN LA LISTA



Entre otras series, como 'Justified', 'Friday Night Lights' o '30 Rock'. El drama de AMC, 'Mad Men', se sitúa en el puesto número cinco y la comedia 'Modern Family' (ABC), completan el listado de las mejores series de 2010. ¿Cuáles serán las de 2011? Tenemos 12 meses por delante para hacer nuestra lista...