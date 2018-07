Comienza el rodaje de 'Sherlock'

El creador de la ficción de BBC, Mark Gattis, ha compartido en Twitter un vídeo del inicio del rodaje de la cuarta temporada. Gatiss además de ser el creador de la serie, interpreta a Mycroft, el hermano de Sherlock.



Esta cuarta entrega comienza con el regreso del detective Sherlock Holmes al suelo británico, mientras que el doctor Watson y su esposa Mary se enfrentan al reto de convertirse en padres.



La cuarta temporada no llegará hasta 2017, tras la emisión a prinicipios de año del capítulo especial "The Abominable Bride", que muy pronto podrá verse en Neox.

It begins... Filming for series 4 is underway! #221Back @markgatisshttps://t.co/QeAiD1nza0